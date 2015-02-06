У Яценюка назвали Януковича балластом для Путина: может от него избавиться

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что лишенный звания президента Украины беглый Виктор Янукович является балластом для главы РФ Владимира Путина.

Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, пишет Еспресо.TV.

"Янукович для России это огромный груз, потому что они фактически держат преступника, который причастен как к коррупционным преступлениям (так и к преступлениям - ред.) против человечности на территории Украины", - отметил министр.

"Я не исключаю, что Путин в какой-то момент захочет избавиться от этого балласта и передаст его сюда. Это возможно ", - добавил Петренко.

По его словам, если это не сделает нынешний глава РФ, то Януковича выдаст следующая российская власть.

Напомним, 12 января Интерпол объявил в розыск Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и ряд других бывших чиновников по подозрению в разворовывании средств в особо крупных размерах.

Позже суд Киева заочно арестовал Януковича, а Генпрокуратура, в свою очередь, начала процедуру подготовки документов по его экстрадиции из РФ.