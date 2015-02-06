В Кремле закончились переговоры по Донбассу

Пока неизвестно, будут ли Путин, Меркель и Олланд общаться с прессой.
В пятницу, 6 февраля, в Кремле закончились переговоры между канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и главой РФ Владимиром Путиным.
Об этом в своем Twitter-аккаунте написала корреспондент RT Мария Финошина.
"Переговоры Путина, Меркель и Олланда по Украине завершились. Ужин", - отметила она.
По ее словам, пока неизвестно, будут ли главы государств общаться с прессой.
Напомним, ранее сообщалось, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд прибыли в Москву для обсуждения с главой РФ Владимиром Путиным механизмов решения конфликта на Донбассе.
До этого европолитики побывали в Киеве, где обговорили ситуацию на востоке Украины с Президентом нашей страны Петром Порошенко.
Видео: ТСН