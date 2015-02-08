Порошенко готов вынести на референдум вопрос федерализации: решит украинский народ

Возможность автономии Донецкой и Луганской областей - это вопрос изменений в Конституции и должен решаться на референдуме, заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в рамках 51-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом передает УНИАН.

"Вопрос автономии, о котором вы спрашиваете, это вопрос уже изменений в Конституцию и, конечно, он будет требовать совершенно другой модели обсуждения, включая референдум", - отметил Порошенко.

Президент выразил готовность выставить сегодня на референдум любой вопрос.

"Вопрос федерализации я готов поставить на референдум. И я знаю результат. Вопрос автономизации включается в вопрос федерализации. Поэтому нельзя и не следует играть с Конституцией, потому что есть совершенно четкая законодательная процедура. И никто от нее отходить просто не может. Это в конечном счете решение не президента, не парламента, не правительства, а это решение украинского народа", - сказал Порошенко.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что Украина готова провозгласить полное прекращение огня без каких-либо предварительных условий.

"Украина всегда подчеркивала, что она является твердой сторонницей мира", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Украина остается сторонницей мира и в любое время готова провозгласить полное безусловное и без каких-либо предварительных условий прекращение огня для того, чтобы остановить растущее число жертв среди гражданского населения".

"И мы получим полную помощь в реализации этого украинского желания со стороны канцлера Германии Меркель и президента Франции Олланда. Сегодня консультации продолжились, состоялась координационная работа", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны подробности мирного плана Меркель-Олланда для Донбасса.