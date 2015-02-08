Российский депутат привез на Урал "груз-200" и не скрывает, что руководит наемниками на Донбассе

8 февраля 2015, 17:57

Негребецких доставил в область "груз 200": на Донбассе уничтожен один из наемников.

Депутат горсобрания Златоуста Александр Негребецких

Депутат горсобрания Златоуста Челябинской области РФ, участник войны в Чечне Александр Негребецких заявил, что на Донбассе против украинских военных воюет отдельное подразделение, полностью укомплектованное наемниками из данной области, которыми он руководит.

Об этом заявил сам главарь челябинских наемников местному областному  телеканалу Первый областной.

"Еду (на Донбасс- ред.) в третий раз. Я командир одного из подразделений, где все 100% - это ребята из Челябинской области. Со мной даже связывались другие ребята, которые там уже были. На следующей неделе они уезжают вместе со мной именно в мое подразделение, это еще 5 человек", -  заявил он.

По его словам, в Донецк он уехал первый раз в конце сентября, где устроился в местное бандформирование. При этом, по словам челябинца, этот отряд  боевиков на 10% состоял из "жителей Донецка, называющих себя русскими". Остальной состав - это "добровольцы" с Урала и Сибири.

Сейчас же Негребецких приехал в Челябинскую область, чтобы доставить "груз 200": на Донбассе уничтожен один из наемников, уроженец области.

По его словам депутата-главаря, с ним в ДНР воюют уроженцы Челябинска, Златоуста, Нязепетровска, Кунашака и Копейска. Дислоцируется подразделение в донецком аэропорту.

Как рассказал сам же российский депутат, убивают украинцев челябинцы за деньги: платят "меценаты".

Напомним, российский боевик из города Челябинск призвал россиян не ехать воевать на Донбасс.  Он снял на видео перемещение своей группы по селу Веселое Донецкой области, в котором расквартировано их подразделение.

"Вот так вот мы и воюем дорогой Челябинск. Ни кому не советую сюда ехать. Нечего тут делать. Фашистов тут нет", — говорит боевик.

Напомним, ранее представители РФ на конференции в Мюнхене попросили украинскую делегацию предоставить доказательства участия военных России в войне на Донбассе.

Как известно,  7 февраля в Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко показал паспорта воюющих в Украине военных России.

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Донбасс боевики Россия депутат Челябинск Негребецких
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