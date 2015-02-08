Очередной скандал на российском ТВ: Собчак заявила об участии российских солдат на Донбассе

Российская журналистка и телеведущая канала "Дождь" Ксения Собчак в эфире канала НТВ заявила, что на Донбассе есть кадровые военные из России, чем вызвала скандал в студии.

На видео, опубликованном в Youtube, видна реакция на слова Собчак - в частности, на нее кричали, обвиняли в неправде, а "женщины с Донбасса", присутствовавшие в студии, обвинила ее во лжи, сообщает Цензор нет

"Вы врете, я из Донецка, я все это видела своими глазами, когда самолеты летят, я со своим 2-летним ребенком не знала, куда деться. Пришли американцы, поляки пришли, они по-русски даже не разговаривали", - заявила одна из участниц программы.



Собчак во время дискуссии пожаловалась, что ей не дают сказать ни слова и пригрозила уйти из студии, назвав программу ведущего Андрея Норкина пропагандистской.

Пересмотрела эфир с Норкиным на Дожде.правда,он еще и врун. Свободно дали говорить всю программу. Можете найти эфир и убедиться. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 февраля 2015





После ведущая написала в своем Твиттере: "Меня просто трясет. Такая доза массового вранья опасна для здоровья. Бедные, бедные люди... Зарекалась ведь не ходить на политические программы на федеральные каналы".

Меня просто трясет. Такая доза массового вранья опасна для здоровья .бедные,бедные люди. — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 8 февраля 2015

Напомним, ранее представители РФ на конференции в Мюнхене попросили украинскую делегацию предоставить доказательства участия военных России в войне на Донбассе.

Как известно, 7 февраля в Мюнхене Президент Украины Петр Порошенко показал паспорта воюющих в Украине военных России.

Видео: youtube.com