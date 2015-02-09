Боевикам неймется: из Макеевки на передовую к Дебальцево отправили 350 "штыков" и танки

Расположенная ранее в Макеевке тактическая группа противника совершила "скрытый марш" к передовой (северо-восточнее Енакиево). Переброска совершалась небольшими группами, которые прибывали в район сосредоточения в тёмное время суток.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, всего к юго-западному фасу Дебальцевского плацдарма переброшено порядка 350 человек, 30 единиц бронированной техники (включая 6 танков), порядка 15 единиц автомобильной техники и 2 минометные батареи (12 минометов) из состава данной группы.

А через Алчевск на Луганщине в сутки проходит порядка двух сборных конвоев с топливом и боеприпасами (основное направление – Брянка, Первомайское, Чернухино). В среднем в каждом конвое 15-20 транспортных единиц при 2-3 единицах сопровождающей бронетехники (обычно БМП-2 или БТР – 70, 80), до взвода пехоты в качестве команды сопровождения, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что силы АТО выбили боевиков из Чернухино и взломали их фронт.

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