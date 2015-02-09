В Брянке уничтожено большое количество "непростых" оккупантов, готовили штурм Дебальцево – журналист

На Луганщине диверсионно-разведывательные группы оккупантов по ночам пытаются нащупать слабые места в обороне сил АТО, чтобы пролезть через линию разграничения. Однако их техника и живая сила вовремя определяется тепловизорами и уничтожается.

Об этом журналист "Надзвичайних новин "Михаил Дворянчуксообщает на своей странице в Facebook.

"По сообщениям друзей, сегодня ночью в Брянке уничтожено большое количество техники и живой силы оккупантов, которых готовили на прорыв в Дебальцево. Уничтоженные подразделения сейчас идентифицируются. Но, говорят, там не простые были", - рассказал журналист.

Напомним, ранее Дворянчук сообщал, что боевикам ЛНР приказали хоть трупами пробить путь к Дебальцево, Путину нужны козыри на переговорах.

Больше о ситуации под Дебальцево и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".