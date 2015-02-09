На Донбассе боевики не унимаются и несут существенные потери

В понедельник, 9 февраля, в течение дня в зоне АТО на Донбассе боевики почти 80 раз обстреляли позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что наибольшую активность противник проявлял на Дебальцевском направлении.

"Там преступники использовали практически все виды оружия. Из "Градов", артиллерии и танков враг шесть раз наносил удары по Чернухино, четыре раза - по Санжаровке. Также под удары попали Попасная, Луганское, Миус", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, свой основной удар террористы сосредоточили на самом городе Дебальцево. "Пять раз враг бил по городу из артиллерии и столько же раз - из "Градов"", - добавили в штабе АТО.

"Утром, в районе поселка Логвиново, преступники штурмовали наши позиции. Однако и в настоящее время населенный пункт находится в зоне огневого контроля украинской артиллерии", - рассказали в пресс-центре.

Между тем стабильное наращивание активности обстрелов врага фиксируется и на Луганском направлении. В частности, террористы трижды из "Градов" обстреляли поселок Крымское, дважды - Новотошковское.

"Все огневые атаки террористов бойцы АТО успешно отразили, нанеся противнику многочисленные потери в живой силе и технике", - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне конфликта на востоке Украины силовики уничтожили более 200 боевиков и 15 единиц вражеской техники.