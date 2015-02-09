Эксперт: думать, что только санкции могут остановить Путина - наивно

Директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран заявил, что агрессию России в отношении Украины нельзя остановить только с помощью санкций.

Об этом он сообщил в эфире "5 канала".

"Конечно, еще есть определенные резервы насчет санкций у Соединенных Штатов. Можно и банковскую систему российскую отключать, можно и эмбарго, в случае чего, накладывать", - отметил эксперт.

По его мнению, "это конечно будет разрушать российскую экономику".

"Санкции, безусловно, работают. Но думать, что только санкции могут остановить Путина (глава РФ Владимир Путин - ред.) - наивно. Но надо понимать, что Соединенные Штаты на украинскую ситуацию смотрят не с позиций Украины или России, а прежде всего с позиций собственных интересов", - добавил Таран.

"За то время, которое прошло от начала украинско-российской войны, Соединенные Штаты с партнерами западными довели экономику (России - ред.) практически к разрушению. Без единого выстрела, без единой капли крови американского солдата ", - подчеркнул политолог.

Напомним, ранее историк, политолог Александр Палий прокомментировал будущие переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, заявив, что из-за экономической ситуации РФ вынуждена становиться более сговорчивой.