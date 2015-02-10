В Берлине прошла тайная встреча "нормандской четверки" по Украине: результаты неизвестны

9 февраля в Берлине поздним вечером завершилась встреча представителей министерств иностранных дел Украины, России, Германии и Франции. "Нормандская четверка" собиралась для того, чтобы обсудить предстоящие переговоры в Минске 11 февраля.

Об этом со ссылкой на дипломатический источник сообщает РИА Новости.

Переговоры в Берлине продолжались 7 часов, об их результатах пока ничего не известно, потому что они проходили в закрытом для прессы режиме.

Россию на переговорах представлял заместитель главы МИД Григорий Карасин, с немецкой стороны во встрече принимал участие статс-секретарь МИД ФРГ Маркус Едерер, которого местные СМИ называют доверенным лицом главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Петр Порошенко, глава Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились 11 февраля в Минске (Беларусь) провести встречу по Донбассу в "нормандском формате".