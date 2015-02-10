Российский штурмовик Су-25 был сбит и упал под Куйбышево - полк "Азов"

Российские самолеты замечены во время наступления полка "Азов".
Сегодня, 10 февраля, рано утром, был сбит штурмовик Су-25 ВВС РФ. Самолет упал вблизи Куйбышево.
Об этом сообщили в пресс-службе полка "Азов" на странице в соцсети.
По информации полка, российские самолеты замечены во время наступления полка "Азов".
9 февраля, также сообщал об атаке российской авиации по силам ВСУ, говорится в сообщении.
В то же время блогер Олег Ярчук сообщает, что самолет СУ-25 6972-й потерпел крушение южнее н.п. Куйбышево, предположительно в излучине р.Миус , выходя из зоны боевого соприкосновения. Информации о экипаже нет.
Ранее в ролку заявляли, что российская авиация трижды перелетала границу Украины, однако удар по нашим силам не наносила.
фото: topwar.ru