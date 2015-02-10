Российский штурмовик Су-25 был сбит и упал под Куйбышево - полк "Азов"

Сегодня, 10 февраля, рано утром, был сбит штурмовик Су-25 ВВС РФ. Самолет упал вблизи Куйбышево.

Об этом сообщили в пресс-службе полка "Азов" на странице в соцсети.

По информации полка, российские самолеты замечены во время наступления полка "Азов".

9 февраля, также сообщал об атаке российской авиации по силам ВСУ, говорится в сообщении.

В то же время блогер Олег Ярчук сообщает, что самолет СУ-25 6972-й потерпел крушение южнее н.п. Куйбышево, предположительно в излучине р.Миус , выходя из зоны боевого соприкосновения. Информации о экипаже нет.

Ранее в ролку заявляли, что российская авиация трижды перелетала границу Украины, однако удар по нашим силам не наносила.

фото: topwar.ru