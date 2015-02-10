Суд над Савченко: "Слава Украине!" против вооруженной охраны с ротвейлером и карманного судьи

Во вторник, 10 февраля, украинскую летчицу Надежду Савченко привезли в Басманный суд Москвы. Сегодня будет решаться вопрос о продлении ее ареста до мая.

"В зал суда привели Надежду в сопровождении вооруженной охраны с ротвейлером", - сообщает адвокат Савченко Николай Полозов.

"Надю привели! Крикнула "слава Украине"! Украинские журналисты и депутаты крикнули "героям слава" в ответ!", - пишет Сёмчик Закружный.

По словам Алексея Навального, на продлении ареста Савченко знаменитый судья Артур Карпов. "Просто штатный слуга СК, используемый для важных незаконных решений", - подчеркнул российский оппозиционер.

По словам, адвоката Полозов, в зал завели мать Надежды, она не могла сдержать слез, глядя на дочь в железной клетке.

В зал завели мать Надежды, она не может сдержать слез, глядя на дочь в железной клетке. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 10 февраля 2015





"Защита Савченко заявила отвод судье Карпову", - пишет адвокат.

Суд над Савченко почався. Суд: "чим займаєтеся?" Надія: "сижу в тюрмі в Росії" — Ivan Krulko (@IvanKrulko) 10 февраля 2015

Суд поинтересовался у летчицы, имеет ли она хронические заболевания? Ответ Савченко: "Не дождетесь!" У Надежды невероятная сила воли, хотя очень похудела и держится из последних сил", - пишет нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько.



Адвокати домагаються відводу судді Карпова! Фейгін: "ви не здатні чесно і об'єктивно розглянути справу!" Надія Савченко підтримує відвід — Ivan Krulko (@IvanKrulko) 10 февраля 2015

Сестру Савченко - Веру попытались вывести из зала за попытку сфотографировать, однако Надежда из клетки по-украински потребовала перевода для них, после чего сестру оставили в зале, сообщает фотограф Евгений Фельдман.



"Артур Карпов пошёл совещаться с собой о своём отводе, а Надежда Савченко крикнула прокурору и следователю: "Клоуны!" - пишут Грани.ру. Чуть позже стало извтсно, что судья отказался себя отвести.

Еще из ответов Савченко на вопросы судьи: - Где проживаете? - В клетке. - Ранее судимы? - Слава Богу, в Москве раньше не бывала. — Rafael Saakov (@RSaantiBBC) 10 февраля 2015





Мама Мария Ивановна, которая сидит в соседнем ряду, к вопросу о судимости тихо добавляет: "Там [на Украине] только благодарности были", пишет корреспондент Русской службы Би-би-си в Москве Рафаэль Сааков.

Приставы то и дело заставляют сестру Надежды Веру удалять сделанные фотографии и не общаться с подсудимой. Мать: "Як черные кошки стоят". — Rafael Saakov (@RSaantiBBC) 10 февраля 2015

"Мать Савченко выходила, чтобы уехать в аэропорт. Приставы стали грубо тянуть ее за руки. Надежда: "Уберите руки от мамы, ей 77 лет, быдло", - пишет Сааков.



На прощание Надежда говорит матери: "Поезжай, мама, счастливо. Увидимся на Украине". Бьет кулаком по клетке в ответ на грубость приставов. — Rafael Saakov (@RSaantiBBC) 10 февраля 2015

Следователь объясняет, что отягчающие обстоятельства, не позволяют применить к Савченко иную санкцию, кроме содержания её под стражей, добавил журналист.

Напомним, что Савченко получила отказ Следственного комитета России в прекращении против нее уголовного дела,

Голодовка Савченко продолжается 60 дней, и она не собирается ее прекращать, пока суд не изменит ей меру пресечения.

фото: @IvanKrulko