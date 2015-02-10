Турчинов рассказал, какие города освободили силы АТО под Мариуполем

Сегодня подразделения Нацгвардии в авангарде которых был полк спецназначения "Азов" при поддержке ВС Украины прорвали вражескую оборону в районе города Мариуполя, сообщил Секратарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в комментарии с места событий.

Об этом передает пресс-служба СНБО.

По его словам, во время наступления были взяты под контроль города Павлополь, Коминтерново, Лебединское, Бердянское, Широкино и прочие.

"Врагу нанесены очень серьезные боевые потери. Разбив русско-террористические группировки вокруг Мариуполя, наши войска обеспечили надежную оборону города, защитив от артиллерийских обстрелов мирных жителей", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Азов" пошел в наступление: занял Широкино и атакует Саханку.

Фото: УП.