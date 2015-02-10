Россия готова подписать пошаговый план реализации Минских соглашений - СМИ

Россия готовится подписать в Минске новое соглашение по Украине, содержащий план выполнения сентябрьских договоренностей, сообщает агентство Bloomberg.

Об этом передает РБК-Украина.

"Россия готова подписать в Минске новое соглашение по Украине. Оно будет содержать пошаговый план выполнения сорванных сентябрьских договоренностей", - пишет издание.

Также издание сообщает, что в Москве сомневаются в том, что правительство в Киеве даст значительную автономию территориям, находящимся под контролем пророссийских боевиков, однако готовы к подписанию соглашения.

По данным Bloomberg, Украина, Россия, Франция и Германия намерены подписать соглашение, которое будет содержать пошаговый план реализации минских договоренностей, заключенных в сентябре 2014 года, но с тех пор неоднократно нарушавшихся. Однако другие источники, напротив, заявляют, что на минском саммите не будут подписываться никакие документы. На саммите будут обсуждаться, прежде всего, отвод тяжелых вооружений и создание демилитаризованной зоны между противоборствующими сторонами, а также начало постоянного диалога между украинскими властями и боевиками.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заявили, что встреча "нормандской четверки" в Берлине дала ощутимые результаты.