На Новоазовском направлении силовики планируют выйти к госгранице - депутат

Силы АТО под Мариуполем планируют освободить район Тельманово-Новоазовск и выйти к государственной границе Украины, сообщил советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко.

Об этом он написал в Facebook.

Геращенко сослался на слова народного депутата, командира "Азова" Андрея Белецкого.

"Следующей целью в очереди на Южном фронте является освобождение от российско-террористических войск района Тельманово - Новоазовск и выход наших войск к государственной границе Украины", - отметил он.

По его словам, что во время наступления нет погибших среди украинских военных, но есть много раненых.

Также А.Геращенко заявил, что благодаря утреннему наступлению боевики отозвали артиллерию, бронетехнику и "Грады" из-под Дебальцево.

"А значит враг там будет ослаблен и нашим героям будет легче отразить его атаку, а затем и там нанести контрудар", - добавил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, какие города освободили силы АТО под Мариуполем.