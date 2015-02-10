Силы АТО отогнали боевиков и российских военных от Мариуполя на 20 км

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что сегодня, 10 февраля, украинские силовики отодвинули линию фронта от Мариуполя на 20 километров и сильно укрепили оборону региона.

Об этом сообщает "Громадське радіо".

"Сегодня утром подразделения Национальной гвардии, в авангарде которых работал полк специального назначения "Азов" прорвали оборону российско-террористических группировок и перешли в наступление. Во время наступления были взяты города Павлополь, Коминтерново, Широково и другие. Мы отодвинули линию боевых действий на 20 километров от нашего города, фактически защищая его от артиллерийских обстрелов и достаточно сильно укрепляя оборону этого региона. Хочу сказать, что за последние месяцы это, пожалуй, первое наиболее удачное наступление Вооруженных сил и Нацгвардии. И я хочу отметить в первую очередь командиров и бойцов полка спецназначения "Азов"", - сказал Турчинов.

"Врагу нанесены очень серьезные боевые потери. Разбив российско-террористические группировки вокруг Мариуполя, наши войска обеспечили надежную оборону города, защитив от артиллерийских обстрелов мирных жителей", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, что нардеп от "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко завил, что силы АТО под Мариуполем планируют освободить район Тельманово-Новоазовск и выйти к государственной границе Украины.