Под Мариуполем "Азов" уничтожил 6 боевиков: держит линию Широкино-Коминтерново-Павлополь

В "Азове" погибших нет, точно известно о шестерых убитых сепаратистах. Операция продолжается, сообщили в полке.
В полке особого назначения Национальной гвардии "Азов" заявляют, что держат под контролем ситуацию в освобожденных населенных пунктах под Мариуполем.
Об этом сказано в сообщении, обнародованном на странице полка в Facebook.
"Сейчас держим линию Широкино-Коминтерново-Павлополь. С наступлением темноты общая ситуация стала спокойнее. В районе Широкино, в Сахановском направлении, идут бои. Враг накапливает технику, работают минометы и ствольная артиллерия. В результате первого дня наступления имеем 14 раненых. К счастью, погибших нет. С российской стороны есть потери. Точно известно о шестерых убитых сепаратистах. Операция продолжается", - отмечается в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО отогнали боевиков и российских военных от Мариуполя на 20 км.
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