Силовики за сутки уничтожили 87 боевиков и 42 единицы боевой техники

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе остается сложной. Так, - в ночь на 11 февраля террористы 27 раз вели огонь по позициям украинских войск. Однако украинские войска уничтожают живую силу и технику противника.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба АТО на своей странице в Facebook.

По информации службы, только за прошедшие сутки уничтожено 87 боевиков и 42 образца боевой техники. Среди которой 12 танков, 14 реактивных систем залпового огня и 16 боевых бронированных машин.

Как сообщили в штабе, этой ночью наибольшее количество обстрелов фиксировалась на луганском направлении. Под обстрелы артиллерии и реактивных систем залпового огня попали Горное, Новотошковское, Ольховое, Станица Луганская. По поселку Верхняя Ольховая бандиты трижды вели огонь из градов со стороны Российской Федерации.

Продолжается активность боевиков и на дебальцевский направлении. Ночью трижды велся огонь по самому городу Дебальцево. Кроме этого пострадали Попасная, Золотое и Луганское.

На мариупольском направлении дважды ударам врага подверглись Павлополь и Новоселовка. В ответ наша артиллерия нанесла ряд точных ударов, в результате которых противник понес существенные потери.

Напомним, военный эксперт Дмитрий Тымчук отмечал, что силовики пробились к перекрестку "Дебальцевский крест".

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