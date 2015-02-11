Меркель и Олланд едут в Минск: примут участие в переговорах по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд приняли решение ехать в Минск на переговоры с Президентом Украины Петром Порошенко и России Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщает агентство, что лидеры Франции и Германии направляются в Минск, чтобы "испытать все до конца".

Напомним, ранее сообщалось, что в Минске состоится решающий раунд переговоров по Украине: в Европе сомневаются в их успешности.