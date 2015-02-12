"Нормандская четверка" договорилась о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения – СМИ

Лидеры "нормандской четверки" в Минске могут согласовать документ, предусматривающий прекращение огня на Донбассе за 48 часов, отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ, попавший в распоряжение корреспондента, пишет ТАСС.

Агентство подчеркнуло, что не ясно, является ли найденный в здании документ под названием "Пакет мер реализации Минских соглашений" окончательной версией соглашения или же какого-то рода проектом, дискуссионным документом.

В свою очередь немецкое агентство ДПА со ссылкой на собственные источники сообщает, что участники переговоров в Минске планируют добиться прекращения огня на Украине в течение двух суток.

Подготовленный в ходе встречи документ, якобы, осталось подписать лишь представителям контактной группы, а также террористических ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Михаил Ежель заявил, что по итогам минских переговоров насчет урегулирования ситуации на Донбассе стороны намерены подписать итоговый документ.