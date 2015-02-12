Под Мариуполем идут тяжелые бои: "Азов" отразил все атаки, поле усеяно телами сепаратистов

В районе Мариуполя в селах Широкино-Саханка идут тяжелые бои, боевики пытаются контратаковать при поддержке артиллерии и танков.

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов" на страницах в соцсети.

"Идут тяжелые бои в Широкино-Саханка. Ситуация усложняется. Враг попытался контратаковать при поддержке артиллерии и танков. Он задействовал наверное все, что у него есть, танки, САУ, минометы, реактивная артиллерия. Пехота врага была ликвидирована на подступах к Широкино. Атака захлебнулась", - сообщают в полку.

Кроме того, по данным "Азова", боевики пытались нанести артиллерийский удар по окрестностям Мариуполя.

"Благодаря тому, что нам удалось отодвинуть линию фронта, вражеские снаряды до города не долетели", - говорится в сообщении.

По данным службы, "бойцы "Азова" отбили две волны атаки. В поле полно трупов сепаратистов. Они не могут их вынести. Плотно и мощно работает их артиллерия. Ждем третей волны, - пишут в службе.

Между тем, в Сети появилось новое видео, как силовики проводят наступательную операцию под селом Саханка.

На кадрах видно, как силовики перемещаются по населенному пункту, а затем атакуют позиции боевиков.

Напомним, сегодня, 12 февраля, всю ночь жители Мариуполя слушали мощную канонаду "Градов".

видео: Андрій Дзиндзя