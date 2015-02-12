Опубликован полный текст документа "нормандской четверки": боевики подписали 13 пунктов договора

Документ "четверки" отличается от обнародованного накануне протокола с требованиями ДНР и ЛНР.
Об этом говорится в документе "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", текст которого опубликован на сайте Кремля, пишет УНИАН.
В частности, документ подписали участники трехсторонней контактной группы: Посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, лидер боевиков от так называемой ДНР Александр Захарченко, лидер боевиков от так называемой ЛНР Игорь Плотницкий.
"Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года", - говорится в документе.
Документом также предусмотрен: "Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У") для украинских войск: от фактической линии соприкосновения, а для "для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.".
При этом подчеркивается, что отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке трехсторонней контактной группы, говорится в документе.
В то же время, в документе указано: "Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.".
Между тем, российский журналист Юрий Бармин опубликовал фото документов, согласованных на четырехсторонних переговорах в Минске, который отличается от обнародованного накануне протокола с требованиями ДНР и ЛНР, сообщает LB.
Основные требования документа таковы:
- отвод тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней;
- зона безопасности для тяжелой артиллерии на Донбассе должна составлять от 50 до 140 км;
- ОБСЕ должна обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня с первого дня отвода техники;
- обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследования и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;
- конституционная реформа в Украине должна быть проведена к концу 2015 года;
- вывод с территории Украины всех иностранных вооружений, формирований, техники и наемников под наблюдением ОБСЕ;
- принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей;
- органы самоуправления Донбасса будут участвовать в назначении прокуроров и судей, создании отрядов народной милиции;
- особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен предусматривать право на языковое определение и трансграничное сотрудничество с регионами РФ.
Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не согласилась на статус автономии для Донбасса и федерализацию.