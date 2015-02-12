Опубликован полный текст документа "нормандской четверки": боевики подписали 13 пунктов договора

В Минске боевики подписали документ из 13-ти пунктов о прекращении огня с 00.00 15 февраля, а также об отводе всех тяжелых вооружений.

Об этом говорится в документе "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", текст которого опубликован на сайте Кремля, пишет УНИАН.

В частности, документ подписали участники трехсторонней контактной группы: Посол Хайди Тальявини, второй президент Украины Леонид Кучма, посол Российской Федерации в Украине Михаил Зурабов, лидер боевиков от так называемой ДНР Александр Захарченко, лидер боевиков от так называемой ЛНР Игорь Плотницкий.

"Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение начиная с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года", - говорится в документе.

Документом также предусмотрен: "Отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" и тактических ракетных систем "Точка" ("Точка У") для украинских войск: от фактической линии соприкосновения, а для "для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.".

При этом подчеркивается, что отвод вышеперечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке трехсторонней контактной группы, говорится в документе.

В то же время, в документе указано: "Обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения со стороны ОБСЕ с первого дня отвода, с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр.".

Между тем, российский журналист Юрий Бармин опубликовал фото документов, согласованных на четырехсторонних переговорах в Минске, который отличается от обнародованного накануне протокола с требованиями ДНР и ЛНР, сообщает LB.

Основные требования документа таковы:

- отвод тяжелых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней;

- зона безопасности для тяжелой артиллерии на Донбассе должна составлять от 50 до 140 км;

- ОБСЕ должна обеспечить эффективный мониторинг и верификацию режима прекращения огня с первого дня отвода техники;

- обеспечение помилования и амнистии путем введения в силу закона, запрещающего преследования и наказания лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины;

- конституционная реформа в Украине должна быть проведена к концу 2015 года;

- вывод с территории Украины всех иностранных вооружений, формирований, техники и наемников под наблюдением ОБСЕ;

- принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей;

- органы самоуправления Донбасса будут участвовать в назначении прокуроров и судей, создании отрядов народной милиции;

- особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен предусматривать право на языковое определение и трансграничное сотрудничество с регионами РФ.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не согласилась на статус автономии для Донбасса и федерализацию.