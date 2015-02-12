Немцов о переговорах в Минске: мира не будет, контроль за границей у Путина

Российский оппозиционный политик Борис Немцов прокомментировал результаты переговоров лидеров "нормандской четверки" в Минске.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Перемирие будет - мира не будет. Вот такой итог. Главное - это прекращение огня с 15 февраля, обмен пленными по схеме всех на всех и отвод войск и тяжелых вооружений на расстояние от 50 до 140 км.

Что плохо - контроль за границей будет у Путина и боевиков минимум до конца 2015-го года, а это значит, что боевики, "отпускники" и оружие могут беспрепятственно пересекать границу.

Сколько продержится перемирие, сказать не может никто", - написал Немцов.

Как известно, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала соглашение, достигнутое по итогам переговоров в Минске важным, но не решающим.