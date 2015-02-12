Минские результаты: шаг к миру или очередная имитация

Беспрецедентно длительные и тяжелые переговоры в Минске завершились фактически ничем. Хотя контактная группа в очередной раз письменно задекларировала готовность придерживаться минских договоренностей, никаких гарантий выполнения этих обязательств со стороны боевиков и стоящего за ними Кремля нет.

После 16-ти часовых переговоров в "нормандском формате" в Минске утвердили два документа. Один из них – об имплементации минских соглашений о перемирии – подписан членами трехсторонней контактной группы, которая всю ночь ждала, пока главные переговорщики его согласуют.

Лидеры так называемых ДНР и ЛНР хоть и пытались выторговать более приемлемые условия, в соответствии с ранее утвержденном Кремлем списком, но все же документ завизировали. Кроме того, три президента и немецкий канцлер согласовали декларацию о поддержке мирного процесса, но, по словам Владимира Путина, этот документ не подписной. Фактически российский президент сообщил, что нигде не поставил своего автографа, а значит, никаких обязательств он на себе не взял.

Подписанные договоренности предусматривают прекращение огня с 15 февраля, отведение на 25 км тяжелого вооружения от линии разграничения, предусмотренной сентябрьским минским соглашением, создание буферной зоны в 50 км, мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода техники, помилование и амнистию для боевиков, вывод с территории Украины всех иностранных войск и техники, освобождение всех заложников проведение конституционной реформы до конца 2015 года, восстановление Украиной полного контроля над границей после проведения местных выборов на Донбассе. От предыдущего минского соглашения нынешнее отличается лишь отсутствием пункта о принятии закона о временном особом статусе Донбасса, в силу того, что он уже есть и до сих пор не отменен. Вместо него внесен пункт об утверждении постоянного законодательства по особому статусу региона. Еще одно важное отличие – наличие предельных сроков для установления режима прекращения огня, отвода вооружения, обмена заложниками, что позволит четко зафиксировать момент невыполнения договоренностей.

Стоит отметить, что Петр Порошенко отдельно подчеркнул, что, несмотря на выдвигавшиеся в ходе переговоров ультиматумы, украинская сторона не согласилась на федерализацию или автономию на востоке. А также добавил, что в ближайшие дни будет освобождена Надежда Савченко. В свою очередь, Владимир Путин ни словом не обмолвился о готовности отпустить украинскую летчицу, зато в очередной раз посетовал на нежелание Киева слышать представителей "ополченцев" и садиться с ними за стол переговоров. Прямые переговоры киевской власти с лидерами самопровозглашенных республик – идея, которую, очевидно, он будет продвигать и дальше, стремясь легитимизировать проведенные в ДНР и ЛНР 2 ноября выборы. Ну а призыв Путина сдать боевикам Дебальцево, где сейчас ведутся ожесточенные бои, лишь подтверждает отсутствие намерений у хозяина Кремля отдавать своим войскам приказ к отступлению. Он не только не собирается уходить с Донбасса, он намерен здесь основательно закрепиться, и для этого нужно взять этот стратегически важный населенный пункт под свой контроль.

Что касается согласованной в "нормандском формате" декларации, то в ней, кроме приверженности минским соглашениям, зафиксированы два важных пункта: о проведении трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией по вопросам энергетики, то есть о поставках газа в Украину по окончании зимнего сезона, и по решению беспокоящих Россию вопросов, связанных с зоной свободной торговли между Украиной и ЕС. За мир на Донбассе Владимир Путин намерен требовать максимально высокую цену, и все экономические вопросы будут идти в тесной связке с поиском путей разрешения ситуации на востоке Украины.

Будут ли выполняться новые минские соглашения, станет понято буквально через два дня, когда предстоит реализовать первый пункт – прекратить огонь. Причин сделать это у поддерживаемых Кремлем боевиков нет. А лидер ДНР Александр Захарченко уже пригрозил, что в случае нарушения договоренностей Киевом, новых не будет. Судя по результатам переговорам, попытки взять Путина измором не возымели нужного эффекта, а очевидно, озвученные Ангелой Меркель и Франсуа Олландом возможные последствия для России в случае продолжения войны на Донбассе, не были достаточно убедительны для хозяина Кремля. Поэтому у канцлера Германии в отношении выполнения договоренностей есть лишь проблеск надежды.

Очевидно, в ближайшее время высокопоставленные европейские миротворцы и держащий руку на пульсе Вашингтон возьмут паузу, чтобы дать российскому президенту возможность использовать очередной последний шанс отказаться от агрессивных планов. И пару дней ни лидеры ЕС, ни президент США не будут делать резких заявлений по поводу усиления санкций или поставок Украине оружия. Но если и эта попытка остановить войну дипломатическим путем не увенчается успехом, очевидно, Запад приступит к реализации плана Б. Впрочем, вариант установления на Донбассе гибридного перемирия тоже не исключен, поскольку Путин нацелен играть в долгую.