Немцов о минских соглашениях: пора объявить оккупированные территории мятежными

Российский оппозиционер Борис Немцов прокомментировал результаты прошедших в Минске переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Веры, что перемирие будет надолго, нет ни у кого. Ни у украинцев, ни у сепаратистов", - отметил политик.

По его словам, "доверие равно нулю, ненависть друг к другу зашкаливает и плюс открытая граница с Россией, что предполагает беспрепятственное проникновение боевиков и оружия".

"Самое время, воспользовавшись передышкой, строить стену и объявить территории ДНР и ЛНР мятежными. Заняться реформами, добиться экономических успехов в Украине, а потом они сами захотят вернуться", - считает Немцов.

"Каждый, кто оказался на оккупированных территориях может сделать выбор, где ему жить. И тогда перемирие станет миром", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, ранее Борис Немцов выразил мнение, что победителей в войне на Донбассе не будет ни в Украине, ни в России.