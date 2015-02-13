В Кремле отказались выполнять Минские соглашения: РФ не является стороной конфликта

Россия является гарантом украинского урегулирования, а не стороной, которая выполняет комплекс направленных на это мер, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Россия — это страна, которая призвана сторонами конфликта. Это страна, которая призвала стороны конфликта подписать комплекс мер по выполнению минских договоренностей. Но Россия не является стороной, которая выполняет этот комплекс мер, подчеркнул он.

Это страна, которая выступает гарантом, которая выступает с призывом, но, безусловно, это не сторона, которая должна предпринимать действия для этого. Мы просто не можем этого делать физически, потому что Россия не является участником этого конфликта", — сказал Песков.

Напомним, ранее Песков заявил, что вопрос об украинской летчице, нардепе от "Батьківщини" Надежде Савченко на переговорах в Минске в "нормандском формате" не обсуждался.