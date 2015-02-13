Климкин рассказал, кто может попасть под амнистию на Донбассе

Пункт 5 Минских договоренностей об амнистии будет осуществляться в рамках закона, принятого в Верховной Раде вместе с законами об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Об этом передает УНИАН.

Он отметил, "что любые шаги относительно так называемой амнистии будут осуществляться исключительно в рамках закона, который рассматривался в Верховной Раде. Более того, такая амнистия никоим образом, я подчеркиваю, никоим образом не может быть предоставлена тем, кто был задействован и вовлечен в преступления против человечности".

"Это абсолютная позиция, которая была однозначно подчеркнута в рамках вчерашних переговоров", - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее в Кремле отказались выполнять Минские соглашения: РФ не является стороной конфликта.