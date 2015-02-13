Порошенко об обстреле городов Донбасса: это атака на минские результаты

В пятницу, 13 февраля, Президент Петр Порошенко провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которой прокомментировал осуществленный боевиками обстрел городов Артемовск и Горняк.

Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

В то же время в ведомстве уточнили, что Порошенко поблагодарил Венгрию за поддержку украинской независимости, целостности и за гуманитарную помощь.

"Президент проинформировал главу венгерского правительства о результатах переговоров в Минске и заседания Европейского Совета в Брюсселе", - подчеркивается в сообщении.

Также Президент отметил важность прекращения огня на Донбассе, поскольку каждый день Украина платит высокую цену - многочисленные жертвы среди мирного населения и украинских солдат.

В частности, он напомнил, сегодня город Артемовск был обстрелян ракетными комплексами залпового огня, в результате чего погибли трое мирных людей, включая 7-летнего ребенка. Кроме того, из российских ракетных установок был атакован населенный пункт Горняк.

"После того, что мы достигли в Минске, это не только атака на украинских мирных жителей, это атака на минские результаты", - сказал Порошенко.

"Если в ночь на воскресенье не будет двустороннего прекращения огня, мы будем призывать созвать чрезвычайную встречу Европейского Совета, поскольку Ангела Меркель и Франсуа Олланд представляют (на переговорах) не только Германию и Францию, а у них есть мандат от всего ЕС", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что уверенности в том, что Минские договоренности будут выполняться, нет.