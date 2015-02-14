Под Широкино украинская артиллерия уничтожила вражеский танк и "Урал" с боекомплектом

В субботу, 14 февраля, продолжались бои за поселок Широкино, который с востока прикрывает подступы к Мариуполю.

Об этом пресс-служба добровольческого полка специального назначения "Азов" сообщает на своей странице в Facebook.

Утром в районе Широкино был замечен вражеский самолет, который совершил несколько заходов вдоль береговой линии. "В связи с этим вопрос к нашему военному командованию: почему, имея средства ПВО, до сих пор не был нанесен удар по вражеской авиации? Самолеты террористической организации ДНР должны быть немедленно ликвидированы. Если же командование боится, что это самолеты РФ, то хотим напомнить, что самолетам этой страны нечего делать на территории Украинского государства", - подчеркнули в "Азове".

В ходе боев под Широкино бойцы "Азова" взяли в плен террористов и пообещали чуть позже выложить видео.

По словам добровольцев, Широкино практически уничтожено в ходе артиллерийского боя. По селу без перерыва работают вражеские "Грады" и артиллерия. Большое количество раненых. В бой прибывают новые силы. Бойцы "Азова" и других подразделений, в том числе рота "Берда" и "Восточный корпус", показывают пример мужества и героизма.

Чуть позже украинская артиллерия нанесла удар по скоплениям техники и живой силы противника на подступах к Широкино. Результат работы: минус один вражеский танк и "Урал" с боекомплектом террористов. Точные потери живой силы противника пока не известны. Счет приближается к полусотне убитыми, заявили в полку.

Напомним, вчера, 13 февраля, в Широкино шел танковый бой между "Азов" и боевиками.