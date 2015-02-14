Порошенко подтвердил возможность военного положения: боевики атакуют c "тройным озверением"

Военное положение будет введено на всей территории страны, если не будет достигнут мир, заявил Порошенко.
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военное положение будет введено на всей территории страны, если не будет достигнут мир, заявил он на церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.
Об этом передает УНИАН.
"Нам нужно представлять наши действия в случае срыва врагом перемирия. Еще до Минска на заседании Кабинета министров я предупредил, что нам нужно будет в случае, если мира не будет, принимать очень тяжелое, но необходимо решение о введении военного положения. В этом случае военное положение будет введено не только в Донецке и Луганске, по всей стране", - заявил Порошенко.
"Если не будет мира, - немедленно внесу в Верховную Раду и изменения в это законодательство, которые позволят нам еще лучше и эффективнее мобилизоваться, сконцентрироваться и объединиться, и защищать нашу землю", - подчеркнул президент.
В то же время Президент подчеркнул, что боевики из "тройным озверением" атакуют позиции сил АТО на Дебальцевском плацдарме и на юге Мариуполя, сообщает "УП".
"Не добившись своего во время дипломатических баталий в Минске, где враг вынужден был признать и согласиться с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью Украины, политическим урегулированием на Донбассе, боевики с тройным озверением сейчас атакуют наши позиции на Дебальцевском плацдарме и на юге Мариуполя, в секторе "А", - отметил Порошенко.
"Но наши воины мужественно держат оборону по всей линии соприкосновения", - добавил президент.
При этом он заявил об имеющейся информации о концентрации российской военной техники на границе с Украиной.
"Наши партнеры и друзья, опираясь на собственные разведывательные данные, подтверждающие наличие не только российских танков, систем залпового огня, бронетранспортеров под Дебальцево и на других точках, .... но и констатируют концентрацию на границе новых партий российской военной техники, готовой к вторжению на нашу родную землю через пока неконтролируемые участки границы", - сказал Порошенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко рассказал о главных результатах переговоров в Минске.