Порошенко подтвердил возможность военного положения: боевики атакуют c "тройным озверением"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что военное положение будет введено на всей территории страны, если не будет достигнут мир, заявил он на церемонии передачи пограничникам новой военной и специальной техники в Киеве.

Об этом передает УНИАН.

"Нам нужно представлять наши действия в случае срыва врагом перемирия. Еще до Минска на заседании Кабинета министров я предупредил, что нам нужно будет в случае, если мира не будет, принимать очень тяжелое, но необходимо решение о введении военного положения. В этом случае военное положение будет введено не только в Донецке и Луганске, по всей стране", - заявил Порошенко.

"Если не будет мира, - немедленно внесу в Верховную Раду и изменения в это законодательство, которые позволят нам еще лучше и эффективнее мобилизоваться, сконцентрироваться и объединиться, и защищать нашу землю", - подчеркнул президент.

В то же время Президент подчеркнул, что боевики из "тройным озверением" атакуют позиции сил АТО на Дебальцевском плацдарме и на юге Мариуполя, сообщает "УП".

"Не добившись своего во время дипломатических баталий в Минске, где враг вынужден был признать и согласиться с суверенитетом, территориальной целостностью и независимостью Украины, политическим урегулированием на Донбассе, боевики с тройным озверением сейчас атакуют наши позиции на Дебальцевском плацдарме и на юге Мариуполя, в секторе "А", - отметил Порошенко.

"Но наши воины мужественно держат оборону по всей линии соприкосновения", - добавил президент.

При этом он заявил об имеющейся информации о концентрации российской военной техники на границе с Украиной.

"Наши партнеры и друзья, опираясь на собственные разведывательные данные, подтверждающие наличие не только российских танков, систем залпового огня, бронетранспортеров под Дебальцево и на других точках, .... но и констатируют концентрацию на границе новых партий российской военной техники, готовой к вторжению на нашу родную землю через пока неконтролируемые участки границы", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко рассказал о главных результатах переговоров в Минске.