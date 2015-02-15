У Порошенко рассказали о первых часах "перемирия" на Донбассе: они очень важны

В воскресенье, 15 февраля, по состоянию на 5:00 в зоне АТО на Донбассе, в общем, сохранялся режим артиллерийской тишины.

Об этом пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что информацию он получил из штаба АТО.

"…по состоянию на 5:00, в общем, сохраняется режим артиллерийской тишины. Всего зафиксировано 10 обстрелов позиций украинских военных, шесть из них по блокпостам в районе двух населенных пунктов: Чернухино и Золотое", - отметил чиновник.

"Первые часы очень важны. Поэтому мы наблюдаем за ситуацией вместе с военными. Пока рано делать выводы. Но от выполнения Россией договоренностей в Минске зависит, удастся остановить войну или нет", - подчеркнул Цеголко.

Напомним, в ночь на воскресенье, 15 февраля, Петр Порошенко приказал ВСУ, Нацгвардии и другим воинским подразделениям нашей страны прекратить огонь в зоне конфликта.