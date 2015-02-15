В штабе АТО предупредили: боевики хотят сорвать "перемирие"

В зоне АТО на Донбассе боевики планируют провокации против украинских силовиков с целью дискредитации наших бойцов и срыва режима прекращения огня.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что с шести часов утра террористы ведут огонь по опорным пунктам и базовым лагерям военнослужащих на Дебальцевском направлении.

"Также бандформирования передислоцирует личный состав и технику из-под Горловки, Углегорска, Вергулевки и Зоринска к линии разграничения", - добавили в пресс-центре.

Напомним, ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что 15 февраля в зоне конфликта резко снизилась напряженность, но фиксируются единичные обстрелы со стороны боевиков.