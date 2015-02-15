Сайт Нацгвардии взломали хакеры: опубликовали лживое сообщение о "Правом секторе"

В воскресенье, 15 февраля, неизвестные злоумышленники взломали сайт Национальной гвардии Украины и разместили там ложное сообщение.

Об этом во время брифинга в Киеве заявил спикер АТО Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что инцидент произошел после того, как на Донбассе было объявлено "перемирие".

"После перемирия 15 февраля на сайт Национальной гвардии Украины была осуществлена кибератака", - отметил Лысенко.

По его словам, вследствие взлома на нем "были размещены материалы о том, что отряды Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" во главе с Дмитрием Ярошем якобы будут продолжать наступление, несмотря на перемирие".

При этом спикер АТО подчеркнул, что эта информация не соответствует действительности.

"О взломе свидетельствуют следующие факты: менялась дата опубликованного материала, материал переводился с русского поспешно через программу "Переводчик Гугл". Подобные ошибки можно увидеть и в англоязычной версии материала", - добавил он.

Также Лысенко сказал, что такие действия направлены на дискредитацию вооруженных формирований Украины в глазах населения и международного сообщества.

"По имеющейся информации, это ложное сообщение хотят использовать российские представители на заседании Совета Безопасности ООН для обвинения Украины в нарушении режима прекращения огня", - заявил спикер АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что после объявления "перемирия" в зоне конфликта на востоке нашей страны наблюдается снижение боевой активности незаконных вооруженных формирований.