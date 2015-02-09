Перемирие на Донбассе: в ОБСЕ заявили о "незначительных исключениях" обстрелов в Дебальцево

9 февраля 2015, 03:25

В ОБСЕ зафиксировали обстрелы в Дебальцево, Донецке, Луганске и Райгородке.

Силовики во время перемирия, иллюстрация

Сегодня, 15 февраля, в зоне АТО на Донбассе в целом соблюдается режим тишины, за некоторыми исключениями.

По информации председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугуля Апакана, после провозглашения режима прекращения огня в 00:00 15 февраля, обстрелы были зафиксированы в Дебальцево, Донецке, Луганске и Райгородке, пишет УНИАН.

"Я хочу выразить свою благодарность всем тем, кто работал ради поддержания прекращения огня. Режим прекращения огня поддерживался первые 12 часов за некоторыми исключениями, особенно это касается населенных пунктов Дебальцево, Райгородка и Луганск", - сказал он.

По его словам, миссия также знает много неподтвержденных фактов нарушения прекращения огня. Апакан отметил, что за ситуацией ночью на Донбассе наблюдало 20 патрулей миссии.

Глава миссии рассказал, что в Дебальцево наблюдатели зафиксировали артиллерийский огонь, который начался в 10:00 воскресенья. Говоря о ситуации в Мариуполе, наблюдатели не видели и не слышали фактов нарушения режима тишины.

Относительно Донецка, наблюдатели зафиксировали минометные обстрелы, а также три случая использования реактивных систем залпового огня и стрелкового оружия. По словам Апакана, это произошло между 00:00 и 00:56 минут ночью 15 февраля.

В Луганской области артиллерийские обстрелы были слышны в самом Луганске в 01:45 ночи, а также артиллерийский обстрел произошел в Райгородке (21 км от Луганска) в 10:35 утра.

Ранее в штабе АТО отмечали, что после объявления "перемирия" в зоне АТО на Донбассе наблюдается снижение боевой активности незаконных вооруженных формирований.

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