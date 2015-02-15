Под Дебальцево идет танковая атака боевиков - батальон "Кривбасс"

Несмотря на объявленное перемирие, под Дебальцево идет танковая атака боевиков на позиции сил АТО.

Об этом заявил куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник в эфире телеканала "112 Украина".

"На трех опорных пунктах идет бой, на двух из них уже можно перекрикиваться с противником. Предлагают сложить оружие и уходить. Им никто не верит, оружие никто складывать не будет, уходить и покидать позиции никто не будет. На третьем опорном пункте, по нему ведется огонь практически прямой наводкой из танков. Наша артиллерия, т.к. у нас перемирие и прекращение огня, данные опорные пункты не поддерживает. Ребята воюют тем, что у них есть, достаточно успешно, но очень чувствуется усталость. Что делать дальше – принимать решение наверху", - сказал он.

По словам Колесника, эвакуировать раненых из-под Дебальцево на данный момент невозможно.

"Во-первых, не на чем, во-вторых, под огнем вывозить раненых – это второй раз подвергать ребят и тех, кто их эвакуирует, опасности. Поэтому все находятся на позициях", - отметил он.

Напомним, боевики так называемой ДНР заявляют, что имеют право обстреливать Дебальцево.