В центре Горловки слышны мощные взрывы - соцсеть

В центре Горловки Донецкой области, которая находится под контролем террористов, слышны мощные взрывы.

Об этом сообщается в группе "Новая Горловка" в Facebook.

"Перемирие, а точнее артиллерийское молчание закончилось… Мощные взрывы в центре Горловки...", - говорится в сообщении.

"По предварительной информации, поступившей от "мангустов", в районе парка Горького-стадиона был произведён пробный запуск РСЗО "Смерч " или "Ураган "...Установку сегодня "засекли" при передвижении по городу, но из-за маскировки не могли сразу определить....

От момента запуска до разрыва боевой части прошло от 2 до 3 секунд... ", сообщили в соцсети.

Напомним, в Генштабе отмечали, что в Горловку по информации местных жителей прибыл состав с российскими военными, которые сейчас переодеваются в украинскую форму с украинскими распознавательными знаками.

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