Боевики снова штурмуют Широкино, село кроют из "Градов" и минометов

В понедельник, 16 февраля утром, российские военные и боевики вновь перешли в атаку, пытаясь захватить село Широкино Новоазовского района, расположенное в 10 км восточнее Мариуполя.

Об этом комбат добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко сообщает на своей странице в Facebook

"В Широкино под Мариуполем, где держат оборону подразделения батальона "Донбасс" идет пехотный бой, работает вражеская артиллерия, минометы, противник подтягивает подкрепления. Наши держат жесткую оборону", - рассказал комбат.

"Аналогичная ситуация в районе Старо Лозовое (скорее всего, речь идет о селе Нижнее Лозовое Артемовского района, рядом с которым проходит автодорога Дебальцево - Артемовск. – "Главред"), где подразделения "Донбасса" и ВСУ держат "Дорогу жизни" на Дебальцево. Противник атакует подразделения с использованием бронетехники", - добавил Семенченко.

Напомним, что вчера боевики пытались штурмовать Широкино при помощи бронетехники.

Больше о ситуации под Широкино и на Дебальцевском плацдарме читайте в спецтеме "Главреда".