Жестокий бой в Широкино продолжается: боевикам пришло подкрепление, опубликовано видео

В поселке Широкино, что в 10 км восточнее Мариуполя на данный момент идет жестокий бой с террористами. Боевикам прибыло подкрепление, состоящее из 4 танков, 6 КамАЗов и пехоты.

Об этом рассказал пресс-офицер "сектора М", сообщает сайт 0629.com.ua.

"В 8:20 из минометов была обстреляна восточная часть Широкино. Обстрелы продолжаются постоянно до настоящего момента с перерывами 10-15 минут", - говорит Дмитрий Чалый.

Оборону, по его словам, удерживают Национальная гвардия, ВСУ и бойцы спецназначения МВД.

По информации комроты, позывной "Стилет", "террористам прибыло подкрепление, состоящее из 4 танков, 6 КамАЗов и пехоты", - сообщает сайт LB.ua.

"Бойцы 79 бригады, сводной бригады морской пехоты и батальона "Донбасс" приняли бой", - сказал он.

Так, по словам "Стилета" в зачистке поселков возле Мариуполя принимали участь, в том числе, военные из морской пехоты и 79 батальона, которые сейчас защищают Широкино.

По информации штаба обороны Мариуполя в Facebook, в результате боя в районе Широкино погибли 5 военных, еще 22 ранены.

"За вчерашний день, 15 февраля, оккупанты дважды обстреляли из танков позиции сил АТО в н.п. Широкино. Потери украинских военнослужащих составили: 5 человек погибло (все добровольцы из числа полка "Азов"), 22 человека раненых (из них 4 – из числа ВСУ и 18 "азовцев")", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее нардеп Семен Семенченко заявил, что в Широкино происходит пехотный бой, работает вражеская артиллерия, минометы, противник подтягивает подкрепление.

видео: Андрій Дзиндзя