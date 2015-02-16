Меркель о перемирии на Донбассе: нет гарантий успеха, путь будет тяжелым

Ситуация на востоке Украины очень неустойчива, и путь к всеобъемлющему миру будет крайне сложным, особенно в связи с ситуацией вокруг Дебальцево, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Ситуация крайне нестабильна. Особенно в связи с ситуацией вокруг Дебальцево, что в принципе можно было прогнозировать", - отметила немецкий канцлер.

"С самого начала было понятно, что нужно еще очень много работы. И я всегда говорила, что нет никаких гарантий, что наши усилия принесут успех. Это будет крайне тяжелый путь", - подчеркнула Меркель.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Порошенко поговорил с Путиным, Меркель и Олландом: огонь должен быть прекращен, включая Дебальцево.