Германия передаст Украине 17 миноискателей: приборы куплены за счет федерального правительства

Посол Германии Кристоф Вайль передаст 17 февраля председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому 50 миноискателей, сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

Об этом передает "Европейская правда".

Как отмечается, приборы стоимостью свыше 100 тыс. евро были приобретены за средства федерального правительства по просьбе правительства Украины.

Глубина поиска миноискателей составляет 1 метр.

Они предназначены для проведения разминирования на востоке Украины, сообщает пресс-служба посольства.

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой у боевиков появилось новое оружие.

Фото: Forbes.ua.