Германия передаст Украине 17 миноискателей: приборы куплены за счет федерального правительства

Приборы стоимостью свыше 100 тыс. евро были приобретены за средства федерального правительства.
Посол Германии Кристоф Вайль передаст 17 февраля председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому 50 миноискателей, сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.
Об этом передает "Европейская правда".
Как отмечается, приборы стоимостью свыше 100 тыс. евро были приобретены за средства федерального правительства по просьбе правительства Украины.
Глубина поиска миноискателей составляет 1 метр.
Они предназначены для проведения разминирования на востоке Украины, сообщает пресс-служба посольства.
Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой у боевиков появилось новое оружие.
Фото: Forbes.ua.