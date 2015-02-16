Ефремова привезли в Печерский суд: на заседание пришел Добкин

Бывшего председателя фракции Партии Регионов в Верховной Раде Украины Александра Ефремова доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры меры пресечения.

Об этом передает Укринформ.

Ефремов был задержан 14 февраля во время совместной спецоперации СБУ и ГПУ. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, то есть в злоупотреблении служебным положением при отягчающих обстоятельствах и служебному подлоге, говорится в сообщении.

Вместе с тем бывший губернатор Харьковской области Михаил Добкин пришел в Печерский суд столицы, где сегодня будут избирать меру пресечения для Ефремова, сообщает УНН.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура задержала регионала Ефремова: шьют служебный подлог.