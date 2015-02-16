У блокпоста под Дебальцево идет бой, погиб один украинский военный, двое ранены - журналист

С самого утра, 16 февраля, в районе блокпоста "Балу", что под Дебальцево Донецкой области, продолжается бой, погиб один украинский военный, двое - ранены.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

По его словам, еще один боец был ранен в плечо, другому оторвало ногу. "Блокпост "Балу". С 11-ти утра здесь бой с использованием артиллерии. Двое "300-х", - у одного пробито плечо, другой боец остался без ноги, один "200-й", и остается только надеяться на то, что ни тех, ни других сегодня больше не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в СНБО отмечали, что российские "кураторы" приказали боевикам взять Дебальцево: город обстрелян 88 раз.