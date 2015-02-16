Суд арестовал Ефремова на 2 месяца: может выйти под залог в 3,6 млн гривен

Печерский суд Киева применил к экс-нардепу Александру Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог в размере 3,6 млн грн.

Об этом передает УНН.

Такое решение объявила судья Олеся Батрин.

Согласно решению, следственная судья пришла к выводу об обоснованности подозрения А.Ефромову. Она подчеркнула, что существуют риски сокрытия экс-нардепа от следствия и суда, он может выехать за границу, сказано в сообщении.

В связи с этим следственная судья применила меру пресечения в виде содержания под стражей А.Ефремову до 14 апреля 2015 года с определением залога 3,6 млн грн.

Таким образом в случае внесения залога за экс-нардепа А.Ефремов в сумме 3,6 млн грн, то он будет выпущен из-под стражи.

В этом случае он не должен менять места жительства, а также появляться у следователя или суда по первому вызову.

Кроме того, он должен будет сдать следственным органам свои загранпаспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что Генпрокуратура задержала регионала Ефремова: шьют служебный подлог.

Видео: ТСН.