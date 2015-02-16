Силовики закрепились в Широкино: разбили боевиков вместе с техникой

Поселок Широкино под Мариуполем находится в основном под контролем украинских сил.

Об этом сказано на странице полка "Азов" в Facebook.

Последний бой произошел ночью. Колонна батальона "Донбасс", которая отправлялась с ротации, чтобы сменить полк "Азов", заблудилась. Часть батальона случайно попала на позиции террористов, есть погибшие и раненые. Силами полка "Азов", морских пехотинцев и Нацгвардии собратьев удалось вытащить из засады, сказано в сообщении.

Ночью происходили локальные перестрелки из стрелкового оружия, однако под утро ситуация стабилизировалась. Украинским военным удалось окончательно закрепиться в селе, указали в "Азове".

В ближайшее время очередной штурм маловероятен. Единственное на что сейчас способен враг - это обстрелы украинских позиций из одного миномета. В настоящее время село удерживают смежные силы морских пехотинцев, нацгвардейцев и бойцов батальона "Донбасс". Террористы в контрнаступательной операции потеряли большую часть своего личного состава и почти всю технику.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем силовики накрыли грузовик со снарядами, уничтожили 8 солдат РФ.