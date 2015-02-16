МВД объявило в розыск экс-главу "Укрспецэкспорта": подозревается в завладении 7 млн долл.

МВД объявило в розыск бывшего руководителя госкомпании по экспорту и импорту вооружения "Укрспецэкспорт" Сергея Бондарчука.

Об этом передает УНИАН.

Как ранее сообщалось, 29 января в отношении руководства "Укрспецэкспорта" возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). 21 января главная военная прокуратура сообщила Сергею Бондарчуку о подозрении в завладении средствами "Укрспецэкспорта" на сумму более 7 млн долл. Печерский райсуда выдал разрешение для его задержания и привода в суд для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в "Укрспецэкспорте" объяснили, почему СБУ изъяла документы.