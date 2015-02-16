Олланд, Меркель и Порошенко обеспокоены боями на Донбассе: призвали открыть доступ ОБСЕ

Президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко "обеспокоены продолжением боев в районе Дебальцево".

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Франс Пресс.

Лидеры Франции, Германии и Украины, которые в понедельник вечером провели телефонные переговоры, также призывают обеспечить свободный доступ для наблюдателей ОБСЕ, чтобы те могли продолжать работу по контролю за соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о перемирии на Донбассе: нет гарантий успеха, путь будет тяжелым.