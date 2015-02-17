США обвинили Россию в нарушении перемирия и призвали остановить бои в Дебальцево

Госдепартамент США обвинил Россию в нарушении режима перемирия на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского внешнеполитического ведомства, пишет Lenta.ru.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены ухудшением ситуации в районе Дебальцево на Востоке Украины... Сепаратисты публично заявили, что они отказываются соблюдать режим прекращения огня в Дебальцево, и наблюдателям ОБСЕ не были даны гарантии безопасности для доступа в этот район. Эти агрессивные действия и заявления поддерживаемых Россией сепаратистов угрожают недавнему перемирию и подвергают риску запланированный вывод тяжелых вооружений", — говорится в заявлении.

США призвали Россию, которая регулярно дистанцируется от конфликта, "немедленно прекратить нападения" и начать диалог с ОБСЕ для реализации минских договоренностей.

Как известно, 12 февраля после переговоров в Минске лидеры стран "нормандской четверки" (Украина, Россия, Франция и Германия) подписали документ, утверждающий комплекс мер по мирному урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, договор подразумевал полное прекращение огня с 00:00 15 февраля.

Однако, несмотря на то, что перемирие вступило в силу, боевые действия продолжаются в районе Дебальцево, где, как утверждают террористы, окружены украинские военные.