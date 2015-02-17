Эксперт о нарушении перемирия: боевики бьют из танков и артиллерии под Дебальцево и Мариуполем

Несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, российские наемники и террористы продолжают грубо нарушать его условия.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По его словам, на протяжении минувших суток наиболее активно велись обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на Дебальцевском и Мариупольском направлениях (стрелковое оружие, танки, минометы, ствольная артиллерия, РСЗО).

"Огонь открывался боевиками, российскими наемниками и военнослужащими РФ и на других участках (в основном – из 82-мм и 120-мм минометов). Также зафиксировано несколько попыток наступления со стороны российско-террористических войск.

Украинские войска отрывают исключительно ответный огонь, причем в первой половине вчерашнего дня (16.02.2015) огонь ими открывался исключительно из стрелкового оружия (артиллерия стала применяться украинской стороной лишь со второй половины дня)", - пишет эксперт.

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