На плацдарме становится жарко: россияне развернули спецпункт управления артиллерией

Формирования боевиков и российских войск наносят огневые удары по позициям украинских военных в районе Дебальцево из реактивной и ствольной артиллерии сразу с нескольких направлений.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, зафиксированы позиции ствольной артиллерии северо-западнее Алчевска, из РСЗО огонь ведется из района Стаханова, также огонь ведется с позиций севернее Шахтёрска и северо-восточнее Макеевки, эпизодически подключаются РСЗО с восточных окраин Горловки.

В течение последних 3-х дней артиллерийский огонь противника стал более упорядоченным и систематическим, ощущается наличие развёрнутого в данном районе специализированного пункта управления артиллерии, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что Дебальцево готовы штурмовать 40 танков и более 500 "штыков": в их числе – местные боевики, солдаты РФ и наемники-азиаты.

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