Адепты "русского мира" провоцируют силовиков на огонь: ситуация на Луганщине напряженная

Ситуация на Луганском направлении остается напряженной. Боевики продолжают нарушать перемирие и ведут массированные удары по позициям украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В течение ночи с 16 на 17 февраля незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Луганщине.

Бандиты три раза осуществили обстрелы из БМ-21 "Град". В частности, около 80 реактивных "градовских" снарядов нанесли ущерб позициям Вооруженных Сил Украины в районе Бахмутской трассы и около 40 - накрыли населенный пункт Новотошковское.Также незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов силы АТО в районе поселка Золотое. Потерь среди военнослужащих нет.

Адепты "русского мира" продолжают попытки спровоцировать украинских военных на огонь чем нарушить приказ о прекращении огня, а также разрушать инфраструктуру населенных пунктов Донбасса, находящихся под контролем украинской власти.

Следует отметить, что в течение прошедшего дня российские наемники обстрелов не совершали и активизировались только в темное время суток.

Ранее в штабе АТО отмечали, что в течение ночи с 16 на 17 февраля, наблюдалось незначительное уменьшение количества обстрелов позиций украинских войск. Количество обстрелов и их территория в очередной раз показывают, что враг всеми силами пытается захватить город Дебальцево. Но за сутки силовики не потеряли ни одной позиции.

Ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщал о том, что боевики нарушают условия перемирия. На протяжении минувших суток наиболее активно вели обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов на Дебальцевском и Мариупольском направлениях из стрелкового оружия, танков, минометов, ствольной артиллерии.

Огонь открывался боевиками, российскими наемниками и военнослужащими РФ и на других участках.

Украинские войска отрывают исключительно ответный огонь.

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